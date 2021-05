Hackergruppe fikk bitcoin for flere millioner etter angrep

Hackergruppen DarkSide stod bak forrige ukes angrep på selskapet Colonial Pipeline. Det førte til at selskapet ble tvunget til å stenge ned sitt nesten 9.000 kilometer lange rørledningsnettverk. Nettverket dekker omtrent 45 prosent av etterspørselen etter drivstoff på østkysten i USA Frykten for at tilgangen på drivstoff skulle forsvinne førte flere steder til hamstring. Det førte blant annet til at flere bensinstasjoner i det sør-østlige USA gikk tomme for drivstoff.

For at hackerne skulle avslutte angrepet valgte selskapet å betale summen DarkSide krevde i Bitcoin. Teknologiselskapet Elliptic har funnet frem til hackergruppens Bitcoin-lommebok. Totalt har det blitt overført over 90 millioner dollar, eller 739 millioner kroner, til selskapet. Overføringene stammer fra 47 distinkte lommebøker. Totalt har 99 organisasjoner blitt infisert med gruppens malware.

Den spesifikke transaksjonen fra Colonial Pipeline bestod av 75 bitcoins. Det er usikkert akkurat når transaksjonen fant sted, men med dagens kurs tilsvarer det 3,2 millioner dollar, eller 26 millioner norske kroner.

Hackergruppen omtaler seg selv som «apolitiske». I en uttalelse sa gruppen: «Vårt mål er å tjene penger, og ikke skape problemer for samfunnet. Fra i dag introduserer vi moderering og sjekker hvert selskap som våre partnere vil kryptere, for å unngå sosiale konsekvenser i fremtiden.»