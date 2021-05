Bitcoin og ethereum faller kraftig

Bitcoin og ethereum, verdens to største kryptovalutaer faller kraftig onsdag morgen. Bitcoin er ned 12,3 prosent, til 39.595 dollar, og har dermed bikket under 40.000 dollar for første gang på 14 uker.

Verdens største kryptovaluta har dermed falt nesten 40 prosent siden rekordnivåene i april.

Bitcoin-prisen har steget fra nivåer under 20.000 dollar før jul, til en foreløpig topp på 63.000 dollar i midten av april. Nedgangen tiltok etter at Tesla-sjefen Elon Musk tirsdag annonserte at elbilprodusenten ikke lenger ville godta bitcoin som betaling.

– Kryptovaluta er en god idé på mange nivåer, og vi mener de har en lovende fremtid, men dette kan ikke komme på bekostning av miljøet, skrev Musk på Twitter.

Enda verre er det for verdens nest største kryptovaluta, ethereum, som raser over 16 prosent, til 2.952 dollar. Den siste uken har kryptovalutaen falt rundt 34 prosent, men er fortsatt opp cirka 30 prosent den siste måneden.