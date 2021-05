To grunner til kryptokrakket

I løpet av de foregående syv dagene har markedsverdien av ulike kryptovaluta falt dramatisk. Mynten med størst markedsverdi, bitcoin, har falt over 27 prosent i løpet av den siste uken. Onsdag var første gang på 14 uker at verdien av en mynt falt under 40.000 dollar.

Ethereum har sett verdien synke med over 30 prosent. Dogecoin har hatt en verdinedgang på over 15 prosent den siste uken. Den Nasdaq-noterte markedsplassen for handel av krypto, Coinbase, har falt over 6 prosent i løpet av børsdagen.

Spørsmålet alle med engasjement for kryptovaluta stiller seg er hva som ligger bak den siste tidens nedgang. CNBC trekker frem to forklaringer, og legger deler av skylden på Elon Musk og Tesla sin helomvending i synet på bitcoin som et etisk forsvarlig betalingsmiddel.

Tesla trekker støtten

Bitcoin har hatt en lang opptur de siste seks månedene. Verdien har steget over 290 prosent og flere store investorer har virket å legge sin elsk på myntenheten. Her hjemme har blant annet storfiskene Spetalen og Røkke vært åpne om at de eier bitcoin. Konsernsjef i Aker, Øyvind Eriksen, har også uttrykt positivitet til å ta betalt i bitcoin.

Tesla og Musk skapte overskrifter da selskapet handlet bitcoin for over 1,5 milliarder dollar. Det ble også åpnet også for at man i fremtiden kunne betale for selskapets produkter med bitcoin.

Nå har pipen derimot fått en helt annen lyd. Elon Musk suspenderte forrige uke selskapets planer om å godta betaling i bitcoin. Det kom som følge av bekymringer rundt mengden fossile energikilder som brukes i utvinningen av bitcoin.

At Musk og Tesla retter søkelyset mot hvor fossil kryptoindustrien er, får nok noen potensielle investorer til å tenke seg om før det pøses mer penger inn.

Tydelig kinesisk standpunkt mot kryptovaluta

På tampen av 2017 var sist det ble satt rekorder av samme skala i kryptoverdenen. Da gikk kinesiske myndigheter ut og forbød blant annet kinesiske banker fra å tilby noen som helst form for tjenester knyttet til kryptovaluta. Mellom januar og februar i 2018 falt verdien av bitcoin med 65 prosent.

Tirsdag gjeninnførte kinesiske myndigheter forbudet fra 2017, gjennom den kinesiske sentralbanken, melder Reuters . I en uttalelse begrunner sentralbanken forbudet med: «Nylig har prisene på kryptovaluta steget og falt kraftig. Spekuleringen på prisendringene har den siste tiden økt. Det er en alvorlig trussel mot menneskers eiendom og en forstyrrelse for den finansielle ordenen.»

Forskjellen er at nå er det enda strengere.

Nå er det forbudt for finansielle institusjoner i Kina å bruke virtuelle valutaer som et betalingsmiddel. Det er også forbudt å tilby tjenester som veksler kryptovaluta inn i yen eller annen utenlandsk valuta.