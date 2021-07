Harmonychain med datachip-smell

Effektiviteten til Lokotech-chipene er 10 ganger lavere enn først estimert. Dette kommer frem av en børsmelding natt til tirsdag, etter at Lokotech møtte sine designere mandag kveld.

Den reduserte effektiviteten fører til at det er behov for 10 ganger flere chiper for å oppnå den samme ytelsen som tidligere kommunisert. Dette fører til betydelig økte produksjonskostnader og redusert konkurransedyktighet for selskapet.

Aksjen faller mer enn 50 prosent ved børsåpning.

Lokotech er et heleid datterselskap av Harmonychain, og jobber med å utvikle ASIC («Application Specific Integrated Circuit»)-datachiper til blockchain-systemer, blant annet utvinning av kryptovaluta som Bitcoin, Dogecoin og Litecoin.

ASIC-chipen inngår blant annet i utviklingen av en superdatamaskin som skal utvinne kryptovaluta, omtalt av Harmonychain selv som «forventet å være den mest profitable «Scrypt Crypto Miner» på markedet». De nye simuleringene viser derimot at den nye chipen ikke er like effektiv som først antatt, noe som vil gjøre denne superdatamaskinen langt dyrere å produsere.

Daglig leder Ola Steen-Johansen ville ikke svare på henvendelse fra Finansavisen.

Harmonychain Kryptoselskap etablert i 2017, notert på Oslo Euronext Growth 19. mai 2021.

Eier to datterselskaper; Lokotech, som er utvikler av ASIC-chiper, og Arctic Core, som skal utvinne kryptovaluta ved hjelp av vannkraft.

Ønsker å skape mer energieffektive og bærekraftige blockchain-systemer.

Daglig leder Ola Stene-Johansen, og styreleder Bjørn Zachrisson.

Det tidligere har vært enorm interesse for selskapet, som tegnet aksjer for 1 milliard i forkant av notering på Euronext Growth. Emisjonen ble overtegnet 10 ganger, og hadde med seg kjente investorer som Arne Fredly, Ole Andreas Halvorsen, Haakon Sæter og flere.