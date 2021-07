3 uker hackestengt: Coop Sverige kan endelig åpne

4. juli skrev Finansavisen om et hackerangrep som slo kassasystemene til Coop Sverige ut av drift.

Torsdag ble det kjent at Kaseya, hackernes offer og leverandør av programvaren som Coops kassasystem avhenger av, hadde fått tak i den digitale universalnøkkelen og kan nå låse opp programvaren.

For Coop Sverige betyr dette at de endelig kan gjenoppta normal drift, og åpne de 800 butikkene som ble stengt i starten av juli for fullt, fremkommer det av en pressemelding fra selskapet lørdag.

Krevde hundrevis av millioner

Hackerangrepet var en form for løsepengevirus (kjent som «ransomware» på engelsk), utført av den russiske hackergruppen REvil. Hackerne tok seg inn i systemene til Kaseya, et programvareselskap, og sperret deres tilgang til egen programvare. Med programvaren som gissel, krevde hackerne løsepenger for å gi tilgangen tilbake - hele 600 millioner kroner.

Etter å ha krevd pengene, forsvant REvil fra nettet. Det er uvisst om det er de selv som har trukket seg vekk, eller om det er offentlige myndigheter som har grepet inn.

Talsperson for Kaseya, Dana Liedholm, ville ikke uttale seg om hvorvidt selskapet hadde betalt løsepenger eller ikke. Ovenfor Bloomberg forklarte hun at de hadde fått tak i nøkkelen gjennom en tredjepart selskapet har tillit til, men ønsket ikke identifisere aktøren.

Ble nødt til å skalere opp

I en pressemelding fra Coop Sverige forklarer selskapet at det ble nødt til å rulle ut sin løsning for mobilappbetaling raskt, slik at de kunne holde butikker åpne. Da angrepet først skjedde var det kun et hundretalls butikker som tilbød mobilappbetaling. Nå har Coop fått løsningen på plass i mer enn 300 butikker, og appen topper nedlastningslistene i Appstore og Google Play i Sverige.