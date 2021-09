Norske Renate Nyborg blir toppsjef i Tinder

Norsk-nederlandske Renate Nyborg er utnevnt som ny adm. direktør i Tinder, melder morselskapet Match Group fredag ettermiddag.

Nyborg, som begynte i selskapet som sjef for Europa, Midtøsten og Afrika i fjor, blir Tinders alle første kvinnelige toppsjef siden selskapet så dagens lys tilbake i 2012.

Regionen hun tidligere har ledet er den hvor datingappen har nest størst omsetning globalt.

Nordmannen erstatter avtroppende Jim Lanzone og tiltrer stillingen 27. september.

Nyborg, som er i ferd med å flytte til New York bor for tiden i Sveits med ektemannen hun i sin tid møtte på datingappen. Hun har tidligere jobbet blant annet fire år i Apple med ansvar for app-abonnement i Europa.