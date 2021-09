Altors QNTM Group vurderer børsnotering: Kjøper nytt dansk tek-selskap

Oppkjøpet utfyller dermed QNTMs eierskap i et annet dansk teknologiselskap, Hesehus, som leverer e-handel- og nettbutikkløsninger for privat- og bedriftsmarkedet.

Raptor-sjefen skal lede intern gruppe

QNTM organiserer eierskapet i sine ulike selskaper i såkalte vertikaler, der man samler selskaper som sammen kan utfylle hverandre eller oppnå salgssynergier.

Fra før har QNTM blant annet en vertikal med konsulent- og designselskaper innenfor teknologisfæren, samt en vertikal for e-handel der Hesehus ligger.

Raptor plasseres i en ny vertikal spesialisert mot nettoptimalisering og denne skal ledes av Raptor-sjef Kenneth Boll.

– Vi har identifisert rundt 20 selskaper som vi vurderer å gjøre oppkjøp av og legge inn i denne gruppen, sier Roald.

– Vi så etter en partnersom kunne støtte oss i skaleringen og veksten av våre tjenester utenfor Danmark, med den samme visjonen og lidenskapen som vi har. I QNTM fant vi noe annerledes enn bare et private equity-fond - vi fant et økosystem med andre selskaper innen vår industri som vi ser frem til å samarbeide med, sier Boll i en uttalelse.

– Er det litt tilfeldig at det andre oppkjøpet goså kommer i Danmark elelr er det noe med Danmark?

– Da vi så på programvareselskaper er det ganske interessant å se at vi rregsitrerer at mange av de ligger i Danmark. Jeg tror kanskje det har noe med at Danmark er et veldig handelsorientert samfunn, de er langt utviklet på dette og de har utviklet mange selskaper so har blitt verdensledende - som Bestseller som er verdt mange milliarder, sier Roald.

– At danskene har kommet så langt har nok også medført til at IT- og programvareutviklingen i Danmark har kommet et godt stykke, betydelig lenger enn det man for eksempel ser i det norske markedet, fortsetter han.

Sikter mot milliardomsetning

Med oppkjøpet av Raptor Services øker antallet selskaper i QNTM-porteføljen til 11.

QNTM Group og selskapene i porteføljen omsatte i fjor for 59 millioner euro (601 millioner kroner med dagens kurs) og har rundt 271 ansatte, ifølge Altor.

– Hvis alt går eter planen i år bør summen av våre selskaper ha en omsetning som passerer en milliard i år. Jeg har sagt vi bør passere to milliarder og kanskje mer i løpet av 2022, sier Roald.

Tilgangen på kapital til å gjøre flere oppkjøp skal det ikke mangle på:

– Vi eies av Altors siste fond , Altor V. Der finnes det 26 milliarder å få tilgang til, så det avhenger egentlig bare av hvor gode kandidater vi bringer inn til fondsstyret, avslutter Roald.