Mer enn 60 kryptoplattformer i Sør-Korea må varsle kundene om delvis eller fullstendig suspensjon av handelen innen midnatt fredag, en uke før en ny forskrift trer i kraft, ifølge Reuters.

For å kunne fortsette driften må plattformene registrere seg hos Financial Intelligence Unit innen 24. september, med et sikkerhetssertifikat fra sikkerhetsbyrået for internett.

I tillegg må de også samarbeide med banker for å sikre kontoer med ekte navn.

Plattformer som ikke har registrert seg innen 24. september må stenge, mens de som har registrert seg, men ikke samarbeider med banker, får forbud mot å utføre handler.

Kun fire gyldige

«Skulle noen eller alle plattformene måtte stenge, bør de varsle kundene om stengingen og opplyse om prosedyrer for å ta ut penger senest syv dager før det stenges ned», uttalte Financial Services Commision tidligere denne uken.

Av samtlige plattformer må nesten 40 stanse alle tjenester, mens ytterligere 28 har sikkerhetssertifikater, men ikke sikret banksamarbeid.

Kun fire, Upbit, Bithumb, Coinone og Korbit, er registrert og har sikret partnerskap.