– Jeg har gjort alle feil jeg kan gjøre på veien, men det er jo egentlig slik jeg lærer og til slutt lykkes, sier Kristoffer Kvam.

Han har 17 års erfaring fra Telenor, hvor han bl.a. var ansvarlig for utbyggingen av 4G-nettet i Norge. Nå har han bygget sitt eget selskap, Smoc.ai, og har ambisjonene klare: Neste år skal han omsette for nærmere 100 millioner kroner, om fem år skal Smoc være et globalt selskap, og han skal personlig få ut 1 milliard kroner av dette.

I denne episoden av Veien hit deler han villig hvilke største feil han har gjort som gründer de seneste to årene, og hva som er nøkkelen for å bli en global aktør på et marked som enn så lenge er preget av lite konkurranse og skyhøye marginer.

