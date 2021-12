DLT øker den daglige lagringskapasiteten

DLT opplyser at File Storage Partners (FSP) har fullført en 50 prosent utvidelse av sin Filecoin-lagringsleverandør, noe som øker den daglige lagringskapasiteten til 150 TiBDet fremgår av en melding fra DLT onsdag kveld.

– Vi er glade for at etableringen av vår Filecoin-lagringsleverandør har vært så vellykket og at vi er i stand til å starte utvidelsen. Å nå en daglig kapasitet på 1.000 TiB i første halvår vil gjøre oss til en stor operatør i Filecoin-nettverket, sier adm. direktør Thomas Christensen i en kommentar.