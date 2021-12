Geir Arne Olsen er sjef for Netcompany, gründerselskapet som blant annet har levert teknologi til appene Smittestopp og Coronasertifikatet. På kundelisten finnes blant annet Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Telia, Fremtind og Møller Mobility Group. – Det skjer enorme endringer i bilbransjen. Bilbransjen er spesiell og jeg er sikker på at jeg eier min siste bil, sier Olsen.

I denne episoden av Veien hit forteller han hvordan bilbransjen vil endre seg i løpet av kort tid, han skisserer opp løsninger for hvordan det offentlige kan lære av det private næringsliv, gir kudos til Skatteetaten og ris til norsk helsesektor. – Målet må være å få all informasjon du trenger når du trenger den, og at den er korrekt, på ett skjermbilde.

