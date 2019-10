Saudi-Arabia oppdaterer oljemarkedet

Oljeprisene falt om lag fem prosent tirsdag ettermiddag etter at Reuters meldte at Saudi Arabias produksjonen vil komme raskere tilbake enn tidligere antatt. Full produksjon ville, ifølge nyhetsbyrået, være tilbake innen de neste 2-3 ukene.

Hvor lenge produksjonen vil være nede er spørsmålet alle markedsaktørene har stilt seg, og vil være avgjørende for oljeprisene.

Under en pressekonferanse tirsdag kveld norsk tid uttaler Saudi-Arabias nye energiminister prins Abdulaziz bin Salman at produksjonen vil være tilbake som normalt innen utgangen av september, melder CNBC. Dermed kommer produksjonen tilbake mye kjappere enn mange hadde fryktet.

Halvparten av produksjonen som falt bort som følge av droneangrepene, skal nå være gjenopptatt. Energiministeren uttalte videre at produksjonskapasiteten vil nå 10 millioner fat daglig innen slutten av måneden, og 12 millioner fat per dag innen utgangen av november, ifølge CNBC.

Han opplyser samtidig at produksjonen til det statlige oljeselskapet Aramco er tilbake på samme nivå som før helgens angrep, takket være bruk av oljereserver, ifølge NTB.

Energiministeren sa også at han ikke vet hvem som står bak angrepene. Houthi-militsen som Saudi-Arabia kriger mot i Jemen, har tatt på seg ansvaret for oljeangrepene. USA har beskyldt Iran for angrepene.

Angrepene i helgen førte til at halve landets oljeproduksjon, 5,7 millioner fat per dag, ble satt ut av spill. Det tilsvarer rundt fem prosent av verdens daglige oljeproduksjon, og er det største bortfallet noen gang

Videre opplyses det at børsnoteringen av det statseide oljeselskapet Saudi Aramco fortsetter som normalt.

Oljeprisene faller på nyheten. I skrivende stund er Brent-oljen ned 6,97 prosent til 64,21 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 6,63 prosent til 58,73 dollar per fat. Det skjer kun en dag etter at oljeprisene gjorde et av sine største hopp noensinne.