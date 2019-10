Bill Gates: Nedsalg av fossil-investeringer har «null» effekt på klimaet

Klimaaktivistene kaster bort tiden sin med å drive lobbyvirksomhet slik at investorene skal droppe fossil-intensive investeringer, skal vi tro verdens nest rikeste mann og Microsoft-gründer Bill Gates.

I et intervju med Financial Times uttrykker Gates, som ifølge Bloomberg er verdt 107 milliarder dollar, at aktivistene burde rette seg inn mot disruptiv teknologi, som kan redusere karbonutslippene og hjelpe mennesker med å tilpasse seg en stadig varmere verden.

«Nedsalget, til dags dato, har sannsynligvis redusert utslippene med omtrent null tonn. Det er ikke slik at man har kapital-sultet menneskene som lager stål og bensin. Jeg kjenner ikke mekanismen der avhending forhindrer at utslippene går opp hvert år. Jeg er bare for forbannet numerisk», uttrykte Gates overfor Financial Times.

Verdens nest rikeste mann mener at investeringer i ny teknologi som vil bidra til direkte utslippskutt gir vesentlig mer mening.

«Når jeg tar milliarder av dollar og lager banebrytende energiselskaper og bare finansierer de som, hvis de lykkes, reduserer drivhusgasser med 0,5 prosent, da ser jeg en faktisk årsak- og virkningseffekt, uttalte Gates, som et investert i børsraketten Beyond Meat, til Financial Times.

Tidligere i år bestemte Finansdepartementet at Oljefondet skal slutte å investere i oljeselskaper. Det bakenforliggende var i stor grad risikohensyn - ikke putte alle eggene i en kurv - da norsk økonomi allerede er svært olje- og energi-intensiv.