Fallet i oljeprisen tiltar

Oljeprisen stupte tirsdag etter et historisk hopp i oljeprisen mandag. Onsdagen faller oljeprisen noe tilbake etter uttalelser fra den saudiske energiministeren tirsdag.

Norsjøoljen omsettes onsdag kveld for 63,2 dollar per fat, ned 2,09 prosent.

Ett fat WTI-olje omsettes for 57,9 dollar, ned 2,43 prosent.

Til sammenligning ble ett fat nordsjøolje omsatt for 63,8 dollar ved børsslutt i Oslo, mens WTI-oljen ble omsatt for 58,27 dollar per fat. Nordsjøoljen var på sitt høyeste i natt da den var på 65 dollar per fat.

Spenning i midtøsten

Oljeprisene stupte seks prosent tirsdag etter at den saudiske energiministeren sa at kongeriket hadde gjenopprettet oljeforsyningen til kundene til samme nivå som før angrepene ved å ta fra varebeholdningene. Lørdagens angrep på Saudi-Arabia stenger ned fem prosent av den globale oljeproduksjonen.

Energiministeren har også sagt at denne månedens forpliktelser om oljeforsyning til kundene vil bli oppfylt fullt ut.

Spenningen i midtøsten forble imidlertid forhøyet, etter at det saudiske forsvarsdepartementet holdt en nyhetskonferanse, der de viste en drone og missilrester som de sa var "utvilsomt" bevis for iransk aggresjon. Den amerikanske presidenten Donald Trump sa onsdag at han beordret en betydelig økning i sanksjonene mot Iran i den siste amerikanske flyttingen for å presse Teheran. Iran har nektet for involvering i angrepene.

Oljelagrene stiger

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene økte med 1,1 millioner fat i forrige uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 2,5 millioner fat.

"Stigende lager vil ytterligere berolige markedet med at det er mulig å absorbere midlertidige forsyningsunderskudd etter angrep på oljeanlegg i Saudi-Arabia," sa analytiker Carsten Fritsch i Commerzbank ifølge Reuters.