Saudi-Arabia med forespørsel – oljeprisen hever seg

Saudi-Arabia har ifølge The Wall Street Journal, som viser til kilder, sendt en forespørsel til Irak om 20 millioner fat råolje, skriver TDN Direkt.

Brent-oljen noteres i skrivende stund til omlag 65 dollar fatet, opp 2,28 prosent.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,80 dollar ved børsslutt onsdag.

Videre søker Saudi-Aramco diesel, bensin og fyringsolje for innenlandsk bruk for å spare råolje for eksport.

Qatar og De forente arabiske emirater tilbyr også ifølge nyhetsbyrået innkjøpere alternativer til premium olje fra Saudi-Arabia.

Oppdatert: Saudi Aramco og det irakiske markedsføringsselskapet SOMO benekter ifølge Bloomberg News at Saudi-Arabia har sondert muligheten for å importere olje fra Irak, skriver TDN Direkt.