Oljeprisen stiger

Oljeprisen hoppet 2,28 prosent til omtrent 65 dollar per fat torsdag ettermiddag. Det skjedde etter at Saudi-Arabia, ifølge The Wall Street Journal som viste til kilder, hadde sendt en forespørsel til Irak om 20 millioner fat råolje.

Saudi Aramco og det irakiske markedsføringsselskapet SOMO benektet ifølge Bloomberg News at Saudi-Arabia hadde sondert muligheten for å importere olje fra Irak. Oljeprisen falt tilbake etter nyheten.

Oljelagrene steg onsdag

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste onsdag at de amerikanske råoljelagrene økte med 1,1 millioner fat i forrige uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 2,5 millioner fat.

"Stigende lager vil ytterligere berolige markedet med at det er mulig å absorbere midlertidige forsyningsunderskudd etter angrep på oljeanlegg i Saudi-Arabia," sa analytiker Carsten Fritsch i Commerzbank onsdag, ifølge Reuters.

Norsjøoljen omsettes torsdag kveld for 64,42 dollar per fat, opp 1,29 prosent.

Ett fat WTI-olje omsettes for 58,21 dollar, opp 0,17 prosent.