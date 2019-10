SATSER PÅ FLYTENDE OG BUNNFAST: De seneste månedene har Equinor sikret seg Enova-støtte til Hywind Tampen i Nordsjøen, en storkontrakt for vindparkutvikling utenfor New York og nå senest oppdraget med å utvikle verdens største havvindpark i Doggerbank-prosjektet. Her fra slepingen av en av Hywind-møllene fra Stord til Skottland. Foto: Espen Rønnevik/Woldcam