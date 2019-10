Høyeste ukentlige oppgang i oljeprisen siden januar

Oljeprisen stiger fredag kveld. Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 0,47 prosent til 64,7 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er opp 0,71 prosent, og omsettes i skrivende stund for 58,54 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Brent og WTI-olje handlet for 64,8 dollar og 58,8 dollar fatet ved stengetid Oslo Børs, ned henholdsvis 0,74 og 0,48 prosent.

Tilbudsbekymring og økte spenninger i Midtøsten

Av årsaker til oppgangen finner økte spenninger i Midtøsten, samt tilbudsbekymringer etter angrepet på Saudi forrige uke. Oljemarkedet steg nesten 20 prosent på mandag etter angrepet mot Saudi Aramco den 14. September, men har siden trukket seg tilbake da det varsles om at Saudi Aramco skal kjøre for full kapasitet innen måneden er omme .

Angrepet har halvert produksjon fra anlegget, og har redusert det globale oljetilbudet med drøye fem prosent. I ettertid har økte spenninger i regionen bidratt til en økning i oljeprisen, ettersom USA og Saudi Arabia legger skylden på Iran, Iran avviser på sin side å ha vært involvert.

Situasjonen mellom Saudi Arabia og Iran

Angrepet har intensivert den snart et år lange konflikten mellom Saudi og Iran ettersom de to landene stadig er på utkikk etter innflytelse i Midtøsten. Ifølge Phil Flynn, analytiker ved Price Features Group vil oljeprisen fremover være avhengig av til hvilken grad Saudi klarer å holde oljefeltene trygge.

Ukentlig ser det per nå ut til at Brent-prisen legger på seg med 7,7 prosent, noe som tilsvarer den største ukentlige oppgangen siden Januar. WTI-prisen ligger an til en stigning på 7,2 prosent, den største ukentlige oppgangen siden Juni.