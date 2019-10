Equinor vil bygge ut vindkraft for 27 milliarder utenfor USA

Et stort anlegg bestående av 60 til 80 vindturbiner i havet utenfor innseilingen til New York skal gi strøm til en halv million husholdninger i New York. Norske Equinor regner med at hele prosjektet kalt «Emipre Wind» skal stå klart i 2024 og vil få en prislapp på 27 milliarder kroner, skriver Aftenposten.

President Donald Trump har på sin side vært tydelig på at han er motstander av vindkraft. Nylig sa han at hus nærmere enn tre kilometer fra en vindmølle praktisk talt er verdiløst, og i april sa han om vindturbiner at «de sier lyden forårsaker kreft». Et annet vindkraftprosjekt utenfor kysten av Massachusetts er blitt kraftig forsinket på grunn av nye krav om utredninger for miljøkonsekvens. Equinors søknad skal behandles av Bureau of Ocean Energy Management som ligger under USAs innenriksdepartement. Dette departementet styres av tidligere oljelobbyist David Bernhardt, skriver avisen.

– Fornybar energi er noe som drives fram av de enkelte statene, og New York har vært veldig tydelig på hva de ønsker å gjøre, sier Equinor-sjef Eldar Sætre som er trygg på prosjektet.

Havbunnen som vindturbinen skal stå på, leies av den føderale regjeringen, og kontrakten om levering av strømmen er allerede signert.

