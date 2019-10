Solenergi smadrer optimistisk Greenpeace-rapport fra 2010

Solindustrien har vokst eksponentielt siden 2010. Greenpeace estimerte i 2010 at man innen 2020 ville ha installert en total kapasitet på 335.000 Megawatt (MW) innen år 2020. Denne rapporten ble av mange sett på som for optimistisk.

10 år senere, når vi kun er måneder unna å skrive år 2020, finnes det per i dag 486.000 MW installert. Dette tilsvarer nok kapasitet til å drifte 91 millioner amerikanske hjem. 30 prosent av økningen i det amerikanske strømnettverket kom i 2018 fra solkraft. Solcellepaneler blir stadig vanligere å finne på amerikanske hjem, og fra 2020 krever delstaten California at alle nybygde hus skal produsere like mye energi som de forbruker, i den solfylte staten blir dermed solcellepaneler en naturlig løsning.

Ikke bare en solskinnshistorie

Energien fra solen er begrenset ettersom solen ikke alltid skinner, dermed kan energiflyten bli uforutsigbar. I tillegg stilles det utfordringer til lagring av energien. I dag brukes litium ion batterier til lagring, dette anses fortsatt som en relativt dyr løsning, men det skal nevnes teknologien stadig er i utvikling. Dette taler for at solselskaper skal bedre marginene ytterligere i fremtiden.