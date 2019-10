Saudi-angrep på Iran kan ha stor effekt på oljeprisen

Saudi-Arabias utenriksminister holder alle muligheter åpne, inkludert militære angrep, etter droneangrepene på oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia 14. september.

Adel al-Jubeir var tydelig under et intervju med BBC at de holder Iran ansvarlige for angrepene som tok ut produksjonskapasitet tilsvarende 5,7 millioner fat om dagen.

Saudi, som er en nær alliert med USA, har samme oppfatning som amerikanerne, og land som Storbritannia, Frankrike og Tyskland støtter oppunder vurderingen om at Iran står bak angrepene.

Selv nekter Iran alle beskyldninger.

Houthiene, en sjia-muslimsk Iran-alliert opprørsgruppe i Yemen, har tatt på seg skylden for angrepene, men kompleksiteten og treffsikkerheten, sammen med avstanden fra Yemen, gjør det lite sannsynlig at en bevegelse med relativt små ressurser kan stå bak.

«Det er opp til Iran»

Selv om den saudiarabiske utenriksministeren er tydelig på at de i utgangspunktet ikke ønsker eskalering og konflikt, så vil det sunni-muslimske landet, med verdens tredje største forsvarsbudsjett, ikke utelukke militære handlinger.

«Kompromiss har ikke fungert med Iran tidligere, og kompromiss vil ikke fungere i fremtiden,» sa al-Jubeir til BBC.

USAs utenriksminister uttalte på FN-toppmøtet i New York at det tilslutt er opp til Iran å bestemme hvorvidt de ønsker en fredlig prosess eller om de søker vold og hat.

Vil aldri tilgi

Tilstede i New York er også Irans president Hassan Rouhani. Han nekter å møte president Donald Trump ettersom amerikanerne holder et økonomisk jerngrep på Iran. Presidenten var tydelig på at Iran aldri vil glemme USAs handlinger mot landet.

«Hvordan kan noen tro på dem når de i det stille dreper en stor nasjon og legger press på livene til 83 millioner iranere, spesielt kvinner og barn, og det blir godt mottatt blant amerikanske ledere? Iran vil aldri glemme eller tilgi disse kriminelle handlingene og disse kriminelle menneskene», sa Rouhani ifølge BBC.