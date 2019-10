Oljeprisen henter inn noe av dagens fall

Oljeprisen fortsetter å falle torsdag, etter nyheten onsdag om at Saudi-Arabia har startet opp produksjonen igjen. På litt over én uke har oljeprisen falt omtrent ti prosent.

Norsjøoljen omsettes torsdag kveld for 62,19 dollar per fat, ned 0,32 prosent.

Ett fat WTI-olje omsettes for 55,85 dollar, ned 1,13 prosent.

Til sammenligning har et fat nordsjøolje blitt omsatt for 61,5 dollar på sitt laveste torsdag ettermiddag. For et par timer siden ble WTI-oljen omsatt for 55,49 dollar per fat.

Markedet sendte oljeprisen noe opp onsdag, etter gårsdagens lagertall, som var opp 2,4 millioner fat i forrige uke til 419,5 millioner fat.

Ifølge Reuters-konsensus var det ventet et lagertrekk på 249.000 fat.

"Istedenfor angrepsrelatert nedfall, inkludert forstyrrelser og geopolitiske risikoer, er myk økonomi og stillestående oljeetterspørsel igjen i fokus.", sa Norbert Ruecker ved Julius Baer ifølge Reuters.