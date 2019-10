USA vil fjerne alle Iran-sanksjoner i bytte mot forhandlinger

USA har ifølge First Squawk på Twitter, som viser til uttalelser fra Irans president Hassan Rouhani, tilbudt å fjerne alle Iran-sanksjoner i bytte mot forhandlinger.

«Den tyske forbundskansleren, statsministeren av England (Storbritannia) og presidenten av Frankrike var i New York og alle insisterte på at dette møtet skal finne sted. USA sier at de vil løfte sanksjonene. Det var oppe til debatt hvilke sanksjoner som vil fjernet, og de sa tydelig at de vil løfte alle sanksjoner», skriver Reuters.

Donald Trump vil ikke gå med å løfte sanksjonene for å få til et møte.

«Iran ønsket at jeg skulle løfte sanksjonene mot dem for å få til et møte. Jeg sa, selvfølgelig, NEI!», skrev presidenten på Twitter.

Oljeprisen rett ned

Nyheten får oljeprisen til å falle over én dollar momentant.

De amerikanske sanksjonene mot Iran har presset landets oljeeksport ned til under 200.000 fat om dagen. Det er en økonomisk katastrofe for landet som har en eksportkapasitet på om lag 2,5 millioner fat om dagen.

Om alle sanksjonene skulle bli løftet raskt, så kan markedet plutselig bli oversvømmet med over to millioner fat om dagen med ekstra kapasitet. Dette i et marked som allerede ser konturene av et tilbudsoverskudd i 2020.

Konflikten i Iran er kompleks, og revolusjonsgarden i landet er ikke interessert i at Rouhani skal sette seg ved forhandlingsbordet da det vil medføre mindre makt for militærorganisasjonen.

Den iranske presidenten var tydelig under FN-toppmøtet i New York at konfliktnivået mellom de to landene er høyt.

«Hvordan kan noen tro på dem når de i det stille dreper en stor nasjon og legger press på livene til 83 millioner iranere, spesielt kvinner og barn, og det blir godt mottatt blant amerikanske ledere? Iran vil aldri glemme eller tilgi disse kriminelle handlingene og disse kriminelle menneskene», sa Rouhani ifølge BBC.

Konflikten har sitt utspring fra Irans atomprogram.