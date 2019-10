Færre oljerigger i drift i USA

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viser at det var 987 rigger i drift per 27. september. Det er uendret fra uken før og 245 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

Antallet aktive amerikanske oljerigger falt med seks til 713, mens antallet aktive amerikanske gassrigger falt med to til 146.

Antallet aktive kanadiske rigger økte med åtte til 127, mens i Mexicogulfen falt antallet aktive rigger med én til 22.

Riggtellingen blir sett på som en tidlig indikator på fremtidig oljeproduksjon.

Ved 19.30-tiden er Brent-oljen ned 1,94 prosent til 61,52 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 1,24 prosent til 55,71 dollar per fat.

En rekke nyheter har påvirket oljeprisen fredag.

Blant meldte Irans president i ettermiddag at USA hadde tilbudt å fjerne alle Iran-sanksjoner i bytte mot forhandlinger.

Donald Trump gikk imidlertid langt i å avkrefte den iranske presidentens påstander på Twitter.

«Iran ønsket at jeg skulle løfte sanksjonene mot dem for å få til et møte. Jeg sa, selvfølgelig, NEI!», skrev presidenten.