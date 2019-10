Agder-kommuner sier nei til vindkraft

Motstanden fra de berørte kommunene kommer fram i høringssvarene som er blitt sendt inn i forbindelse med NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land, skriver Fædrelandsvennen.

Blant annet mener politikerne i Kristiansand, Søgne og Sogndalen, som snart blir én kommune, at vindkraft vil være i konflikt med friluftsinteressene for folk. I stedet mener de at det bør satses mer på utvikling av havvind. I Kvinesdal mener politikerne at de har avgitt nok areal til vind- og kraftutbygging, og politikerne i Hægebostad mener det må gjennomføres andre klimatiltak som er mindre arealkrevende.

NVE har pekt ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. 98 kommuner har areal innenfor de 13 områdene. NVE mener 23 prosent av Sørlandets areal egner seg til vindkraftutbygging.

– Jeg er noe overrasket over at motstanden har blitt så stor. Vi trenger å gjøre mer for å bedre vårt klima, men ser naturligvis også det negative vindkraft kan gjøre med vår natur, sier fylkesmann Stein Ytterdahl i Agder til avisen.

Det har kommet over 1.000 høringssvar i vindkraftsaken. Høringsfristen er mandag.

