Oljeprisen stuper videre

Oljeprisen fortsetter å falle onsdag kveld etter en økning i oljelagertallene.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 57,73 dollar pr. fat, ned 1,97 prosent.

Et fat WTI-olje omsettes for 52,73 dollar, ned 1,66 prosent.

Før angrepet på Saudi-Arabia ble et fat nordjøolje omsatt for 60,26 dollar. Det vil si at oljeprisen nå er 4,2 prosent under nivået fra før angrepet.

Begge oljeministrene fra Iran og Saudi-Arabia, som gjentatte ganger har kranglet på OPEC-møtene over produksjonspolicyen, deltok på en topp russisk energikonferanse ledet av president Vladimir Putin.

Irans oljeminister skal ha kalt Saudi-Arabias oljeminister en venn, og derfor forsøkt å redusere spenningene.

Økning i oljelagertall

Tall fra EIA onsdag viser at råoljelagrene steg med 3,1 millioner fat i forrige uke til 422,6 millioner fat.

Ifølge Reuters-konsensus var det ventet en lagerbygging på 1,5 millioner fat.

"Jeg tror du fortsetter å få tegn på at etterspørselsveksten er det viktigste som drar markedet, med det skuffende produksjonsnummeret som kom ut i går," sa Gene McGillian, visepresident for markedsundersøkelser ved Tradition Energy i Stamford, Connecticut, ifølge Reuters.