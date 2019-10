Oljeprisen gjør helomvending etter å ha falt kraftig på amerikanske nøkkeltall

Oljeprisen var lenge kraftig ned torsdag, men utover kveldstimene har oljeprisen tatt seg opp igjen. WTI-oljen var på et tidpunkt ned over tre prosent for inneværende døgn

Et fat Nordsjøolje handles for 57,76 dollar, opp 0,16 prosent.

WTI-oljen omsettes for 52,37 dollar, ned 0,51 prosent.

De amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks for tjenesteytende sektor (non-manufacturing ISM) kom inn på 52,6 i september.

Det var ifølge Reuters ventet en indeks på 55,0.

ISM for industrisektoren kom inn på det laveste nivået på 10 år tidligere denne uken.

Det er nettopp svake nøkkeltall fra USA, Europa og Asia som den siste tiden har drevet resesjonsfrykten enda lengre blant investorene. For oljemarkedet betyr det frykt for at etterspørselsiden kan bli svak i tiden fremover.

Men de svake nøkkeltallene har også medført at rentemarkedet nå, med nær sikkerhet, priser inn et nytt rentekutt når Federal Reserve holder sitt rentemøte for oktober mot slutten av måneden. Rentekurven fra og med november-møtet har flyttet seg ned om lag 25 basispunkter den siste uken.

Det spekuleres også i nye kvantitative lettelser fra Federal Reserve.

I tillegg venter investorene i spenning på hva nye handelssamtaler mellom USA og Kina, med oppstart 10. oktober, kan bringe.

Tilbudssiden

De amerikanske råoljelagrene steg med 3,1 millioner fat i forrige uke til 422,6 millioner fat. På forhånd var det ventet at oljelagrene ville vise en økning på 1,5 millioner fat, ifølge Reuters-konsensus.

Noe av forklaringen til lagerbyggingen finnes i raffineriutnyttelsen som var 86,4 prosent i forrige uke, mot 89,8 prosent uken før.

I tillegg ble det kjent at raffineriene Amuay og Cardon ved Venezuelas storraffineri Paraguana Refining Center, med kapasitet på 955.000 fat om dagen, igjen skal ha startet en viss grad av operasjon denne uken. I september ble anlegget rammet av en kraftig storm som tok ut nær all produksjon.

Hva gjelder den politiske uroen i Midtøsten, bagatelliserte den iranske oljeministeren, Bijan Zanganeh, markedseffekten av forrige måneds angrep på Saudi Aramco, men advarte om at enhver gjengjeldelse mot Iran «vil ødelegge hele regionen».