NVE utsetter anleggsstart for Haram vindkraftverk

Det har kommet klager fra både Haram kommune, aksjonsgruppa Nei til vindkraftverk på Haram og en rekke privatpersoner. Disse retter seg mot NVEs godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Haram vindkraftverk.

I klagene er det anmodet om utsatt iverksetting av vedtaket om godkjenning. Dette innebærer at anleggsarbeidet ikke kan starte før klagene er endelig avgjort av Olje- og energidepartementet (OED).

– Utsatt iverksetting er et unntak fra hovedregelen om at et vedtak kan iverksettes umiddelbart selv om det er påklaget, heter det i brevet fra NVE til Haram Kraft.

NVE understreker også i brevet at den utsatte iverksettingen ikke er knyttet til vurderinger av om vindkraftverket skal bygges.

