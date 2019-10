Flere rigger i drift i Nord-Amerika

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viser at det er 999 rigger i drift per dags dato. Det er en økning på 12 rigger sammenlignet med forrige uke.

I USA falt antallet aktive oljerigger med tre til 710, mens antallet aktive gassrigger falt med to til 144.

I Canada økte antallet aktive oljerigger med hele 17, mens antallet aktive gassrigger var uendret.

Riggtellingen blir sett på som en tidlig indikator på fremtidig oljeproduksjon.

Oljeprisene har ikke reagert nevneverdig på nyheten. Ved 19:30 tiden er Brent-oljen opp 0,80 prosent til 58,12 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 0,46 prosent til 52,51 dollar per fat.

Oljeprisene har falt skarpt denne uken på spesielt skuffende nøkkeltall fra USA, som har skapt frykt for lavere økonomisk vekst, og dermed redusert oljeetterspørsel. Dette ble delvis motvirket av håp om et nytt rentekutt fra Federal Reserve.

I tillegg har effektene fra angrepene på Saudi-Arabia dabbet av, ettersom produksjonen nå er normalisert igjen.

Oljeprisene ble også tynget av høyere enn ventet lagerbygging av olje i USA.