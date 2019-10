Jens Ulltveit-Moe ut mot naturvernere i vindkraft-saken

– Skit i verden, leve Norge. Det er det de står for, sier Ulltveit-Moe til Dagens Næringsliv.

Motstanden mot vindkraft sprer seg i Norge. Partiet Rødt tok nylig til orde for å stanse all utbygging. Forrige uke gikk fristen ut for å komme med synspunkter på Nasjonal ramme for vindkraft. Over 5.000 høringssvar kom inn, i hovedsak negative tilbakemeldinger.

– Det er naturlig med motstand i et demokrati, men jeg synes det er merkelig at naturvernere har så liten forståelse for at vi må gjøre alt vi kan for å redusere utslipp. Det aller viktigste er å kutte kull, som forpester kloden. Dette er nøkkelen for å redde naturen, sier Ulltveit-Moe.

Generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet sier at hun forstår kritikken fra investoren, men påpeker at hun ikke er imot all vindkraft, bare den som legges til urørt natur. Hun sier man må ha to tanker i hodet samtidig, både natur og klima.

– Mange av de utbygde vindkraftverkene i Norge er i konflikt med naturverdier. Vi mener de heller burde vært lagt til industri- og havneområder, sier hun.

