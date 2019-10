Oljeprisen faller

Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 0,58 prosent til 58,01 dollar fatet, mens WTI oljen for øyeblikket omsettes for 52,43 dollar fatet og er ned 0,53 prosent. Til sammenligning ble fatet for Brent-oljen og WTI-oljen handlet for henholdsvis 58,04 dollar fatet og 52,31 dollar fatet ved stengetid i Oslo.

Svartelisting demper forventningene

USAs nylige svartelisting av flere kinesiske selskaper bidrar til å sende oljeprisen ned tirsdag, mens uro i Irak og Equador tar unna noe av fallet. Meldingen fra Washington har dempet forventningene til de kommende handelssamtalene senere denne uken. Samtidig tynges prisen på det sorte gull av president Donald Trump’s nylige uttalelser om at en rask handelsavtale vil være lite sannsynlig.

-Økt resesjonsfrykt har begrenset oppsiden i oljeprisen. Det sier oljeanalytiker i UBS, Giovanni Staunovo til Reuters.

I tillegg diskuteres det nå i Washington hvorvidt man skal påføre amerikanske pensjonsfond restriksjoner vedrørende investeringer i Kina, ifølge Bloomberg.

Amerikanske produsentpriser svakere enn ventet

Produsentprisene i USA var ned 0,3 prosent i september 2019, sammenlignet med måneden før. Det var på forhånd ventet at produsentprisene ville være opp 0,1 prosent på månedsbasis, ifølge Direkt Makro. De skuffende tallene kan tale for at den amerikanske sentralbanken kutter styringsrenten ytterligere senere denne måneden.