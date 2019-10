Oljeprisen faller etter gode nyheter

Oljeprisen faller onsdag kveld, etter en økning i oljelagrene og positive nyheter fra handelskrigen.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 58,2 dollar per fat, ned 0,07 prosent.

Et fat WTI-olje omsettes for 52,49 dollar, ned 0,29 prosent.

Til sammenligning ble et fat brent-olje omsatt for 58,82 dollar ved stengetider på Oslo Børs. WTI-oljen ble da omsatt for 53,21 dollar per fat.

Offentlige tjenestemenn tilbyr å øke Kinas årlige innkjøp av amerikanske soyabønner fra 20 til 30 millioner tonn i et forsøk på å avverge en ny runde med økte tollsatser 15. oktober, skriver Financial Times, og viser til kilder orientert om de to landenes pågående forhandlinger.

Kinas sjefsforhandler, visepresident Liu He, skal etter planen starte to dager med samtaler med USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin torsdag.

Økning i oljelagertall

Statistikk fra det amerikanske energidepartementet (DOE), offentliggjort onsdag, viser at de amerikanske råoljelagrene steg 2,9 millioner fat til 425,6 millioner fat i forrige uke.

Konsensus lå ifølge Bloomberg på at råoljelagrene skulle stige 1,7 millioner fat sist uke.

"Råolje har akkurat som andre risikable eiendeler fått et løft fra nyhetene om at Kina er åpen for å godta en delvis handelsavtale," sa strateg Ole Hansen ved Saxo Banks ifølge Reuters tidligere i dag.