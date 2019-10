Oljeprisen stiger torsdag kveld etter kommentarer fra generalsekretæren i OPEC.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 59,2 dollar per fat, opp 1,5 prosent for dagen.

Et fat WTI-olje omsettes for 53,7 dollar, opp to prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 58,8 dollar ved børsslutt i Oslo.

Lederen i OPEC kommenterer at organisasjonen kan iverksette tiltak for å balansere oljemarkedene, og at OPEC i desember vil avgjøre forsyningen for neste år.

Reuters skriver at Mohammad Barkindo, generalsekretær i OPEC ikke spesifiserte om tiltaket ville innebære å utvide en pakt for å kontrollere produksjonen for å stabilisere prisene.

Oljelagrene steg

I går viste statistikk fra det amerikanske energidepartementet (DOE), offentliggjort onsdag, at de amerikanske råoljelagrene steg med 2,9 millioner fat til 425,6 millioner fat i forrige uke.

Konsensus lå ifølge Bloomberg på at råoljelagrene skulle stige 1,7 millioner fat sist uke.