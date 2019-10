Oljeprisen skyter fart etter angrep på iransk oljetanker

En oljetanker fra National Iranian Tanker Company (datterselskap av det iranske nasjonale oljeselskapet) har tatt fyr etter en eksplosjon i Rødehavet nær den saudiarabiske havnen i Jeddah, melder iranske medier fredag.

Ifølge NBC ble oljetankeren rammet av to eksplosjoner mellom 05.00 og 05.20 lokal tid, omtrent 60 mil utenfor Jeddah.

To av skipets hovedtanker skal være skadet. Olje skal ha lekket ut i Rødehavet, men lekkasjen er ifølge det iranske oljedepartementet stanset og skadene minimert.

Brent-oljen stiger fredag 2,05 prosent til 60,31 dollar fatet, mens den amerikanske lettoljen er opp 1,90 prosent til 54,60 dollar fatet.

National Iranian Oil har gått ut og bekreftet angrepet.

Ifølge Bloomberg har talsmann i oljeselskapet, Saheb Sadeghi, sagt til iransk TV at to missiler har truffet oljetankeren med sannsynlig retning fra Saudi Arabia.

Det iranske nyhetsbyrået ISNA (Islamic Student’s News Agency) skriver at dette mest sannsynlig er snakk om en terrorist-handling, som ifølge Bloomberg siterer anonyme kilder.

Havnemyndigheter i Saudi-Arabia bekreftet at det har vært en hendelse med et tankskip i nærheten i løpet av natten, men har ikke kunne bekreftet om fartøyet var iransk.

ISNA meldte rundt klokken 08 at situasjonen er under kontroll og at mannskapet er i sikkerhet.

Fredagens hendelse kommer i en periode med økte spenninger i regionen. Så sent som 14. september ble to oljeanlegg i Saudi-Arabia angrepet av droner, som tvang landet til å midlertidig stenge produksjonen med 50 prosent.