Oljeprisen faller på usikkerhet rundt handelsavtalen og svake nøkkeltall fra Kina

Svake kinesiske data og handelskonflikten er blant driverne for oljeprisen.

Et fat Nordsjøolje ble omsatt for 59,08 dollar dollar ved 20.30-tiden norsk tid, ned 0,45 prosent for inneværende døgn.

WTI-oljen handlet for 53,22 dollar, ned 0,69 prosent.

Mandag falt den kinesiske importen for femte måned på rad. Nøkkeltallet føyer seg inn i rekken mindre oppløftene data fra Kina hva gjelder handel og investeringer.

Videre ble det også kjent at kinesiske banker utstedte nye lån for 1.690 milliarder yuan i september. Det var ventet utstedelse av lån for 1.360 milliarder yuan, ifølge Direkt Makro, noe som isolert sett bør ha en positiv innvirkning på oljeprisen.

Kinas pengemengde, målt som M2, steg 8,4 prosent på årsbasis, mot ventet 8,2 prosent.

Handelskonflikten

Mye handler om handelskonflikten der partene langt på vei skal ha kommet frem til en delvis avtale, som innbefatter at Kina kjøper landbruksprodukter fra USA i størrelsesorden 40-50 milliarder dollar med virkning umiddelbart, mens tolløkingen på importerte varer fra Kina verdt 250 milliarder dollar, som skulle tre i kraft fra i dag, faller bort.

En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet skal ifølge Reuters ha uttalt at kineserne har kjøpt 700.000 tonn av både grisekjøtt og sorghum så langt i år.

Allikevel hersker det usikkerhet i markedet da kineserne angivelig skal ønske ytterligere samtaler før Donald Trump og Xi Jinping setter underskriftene sine på en delavtale.

USAs finansminister Steven Mnuchin uttalte mandag at nye runder med tariffer på kinesiske varer til en verdi av 156 milliarder dollar vil tre i kraft den 15. desember dersom Kina ikke underskriver avtalen.

Brexit

Storbritannia og EU skal være enige om å opprette tollgrense i Irskesjøen, ifølge en rekke nyhetsbyrå. Et utkast til brexitavtale kan bli lagt fram onsdag.

Forhandlerne skal nå i prinsippet være enige om at det skal etableres tollgrense i Irskesjøen. Dette er en løsning som statsminister Boris Johnsons forgjenger Theresa May hadde avvist.

Analytikere som følger utviklingen mener at enhver avtale som unngår en «hard» eller «no deal» Brexit vil være positivt for økonomisk vekst.

IMF nedjusterer forventningene til global vekst

I sin høstoppdatering skrev Det internasjonale pengefondet (IMF) at det forventer at den globale BNP-veksten kommer inn på 3,0 prosent i år og 3,4 prosent neste år. Ved forrige oppdatering estimerte IMF henholdsvis 3,2 og 3,5 prosent.

I utviklede økonomier ventes veksten å avta til 1,7 og 1,9 prosent for henholdsvis 2019 og 2020, mens veksten i fremvoksende økonomier ventes å øke fra 3,9 prosent i år til 4,6 prosent i 2020.

Lagertall og OPEC

Aktørene i oljemarkedet retter fokus mot ukentlige råoljelagertall fra USA. Som vanlig kommer de uoffisielle API-tallene tirsdag kveld, mens EIA offentliggjør sin statistikk onsdag morgen norsk tid.

Ifølge Investing.com forventer konsensus at råoljelagrene steg med om lag 1,4 millioner fat i forrige uke, destillatlagrene ventes ned 2,1 millioner fat og konsensus forventer å se en nedgang på 257.000 fat i bensinlagrene.

Videre uttalte Mohammed Barkindo, generalsekretær i OPEC, at kartellet og dets allierte skal være villige til «å gjøre alt de kan» for å opprettholde stabilitet i oljemarkedet utover 2020.

OPEC har siden nyttår praktisert et produksjonkutt på 1,2 millioner fat per dag for holde å unngå tilbudsoverskudd i oljemarkedet i kjølvannet av den enorme amerikanske veksten. Kuttavtalen strekker seg inn i første kvartal 2020.