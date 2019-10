Scatec Solar er ferdig med Benban-prosjektet i Egypt

Scatec Solar har kunngjort at Benban-prosjektet på 390 megawatt i Egypt er gjennomført.

Sammen med sine partnere har selskapet koblet det siste av seks solenergianlegg på 65 megawatt hver til det egyptiske strømnettet.

Prosjektet inngår i solparken med samme navn, Benban, på 1,8 gigawatt. Solparken omtales som en av verdens største, og Scatec påpeker at selskapet er parkens største utvikler.

«Største noensinne»

«Jeg er veldig stolt over at vi har fullført vårt største prosjekt noensinne. Byggingen av totalt seks solanlegg på litt mer enn 16 måneder er en stor prestasjon for alle involverte», heter det i en kommentar fra Scatec-sjef Raymond Carlsen.

Ifølge selskapet er det estimert at de seks solanleggene på tilsammen 390 megawatt vil produsere totalt 870 gigawattimer i året, som vil være nok elektrisitet for mer enn 420.000 husstander i Egypt.