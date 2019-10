Oljeprisen stiger etter ferske oljelagertall

Etterspørselsveksten og den globale økonomien påvirker fremdeles oljeprisen, som stiger etter ferske tall fra EIA.

«Hvis vi ser flere indikasjoner på en reduserende etterspørselsvekst, tror jeg markedet kommer til å fortsette nedover», sa Gene McGillian, visepresident for markedsundersøkelser ved Tradition Energy i Stamford, Connecticut ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 59,83 dollar per fat, opp 0,7 prosent for dagen.

Et fat WTI-olje omsettes for 53,8 dollar, opp 0,8 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 59,04 dollar ved børsslutt i Oslo.

Oljelagrene steg

Ferske tall fra Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA) viste at de amerikanske råoljelagrene steg med 9,3 millioner fat i forrige uke til 434,9 millioner fat.

Ifølge Reuters-konsensus hadde markedet ventet en lagerbygging på 2,5 millioner fat.

Bensinlagrene falt tilbake med 2,6 millioner fat til 226,2 millioner fat.

Det var ventet en lagertrekk på 1,4 millioner fat.

Det var også trekk på destillatlagrene (diesel, fyringsolje mm.) med 3,8 millioner, mot et ventet lagertrekk på 2,5 millioner fat.