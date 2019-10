Saudi Aramco IPOen satt på vent – Ønsker verdsettelse på 18.377 milliarder kroner

Saudi Aramco har utsatt lansering av den varslede børsnoteringen (IPO), som kan føre til at selskapet ikke blir notert i november som tidligere planlagt, skriver blant andre Financial Times torsdag og viser til tre personer med kjennskap til saken, ifølge TDN Direkt.

En av personene sier at utsettelsen skyldes at selskapet vil vente til etter det har lagt frem seneste kvartalsrapport som vil gi mer klarhet rundt virkningene av angrepet mot oljeinstallasjoner i september.

Personen sier at kvartalsrapporten vil vise at Saudi Aramco ikke ble rammet vesentlig finansielt av angrepet, og legger til at det ennå ikke er bestemt når rapporten skal offentliggjøres, ifølge TDN Direkt.

En av de andre personene sier utsettelsen dreier seg om «uker».

Prins Mohammed Bin Salman ønsker seg en verdsettelse av verdens største oljeselskap ved noteringen på om lag 2.000 milliarder dollar. Analytikerne mener at markedet ligger nærmere 1.500 milliarder dollar. Uansett, om børsnoteringen skulle skje, så vil Saudi Aramco være den største IPOen noensinne og det mest verdifulle børsnoterte selskapet i verden.

Det forventes at om lag fem prosent av de utestående aksjene i selskapet vil bli listet ved en eventuell børsnotering.