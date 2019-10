Færre rigger i drift i Nord-Amerika

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viser at det per dags dato er 994 rigger i drift, åtte færre enn for en uke siden.

I USA er antallet aktive oljerigger 713, som er en økning på én fra forrige uke. Antallet aktive gassrigger falt med seks til 137.

I Canada falt antallet aktive rigger med tre til 143, mens i Mexicogulfen falt antallet med to til 21.

Brent-oljen er fredag kveld ned 1,17 prosent til 59,16 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 1,05 prosent til 53,50 dollar per fat. Til sammenligning sto Brent-oljen i 59,80 dollar ved børsslutt i Oslo, mens WTI-oljen sto i 54,14 dollar per fat.

Ferske tall fredag viste at den kinesiske BNP-veksten var på 6,0 prosent på årsbasis i tredjekvartal. Veksttakten er den svakeste på 27 år.

Konsensus pekte mot en BNP-vekst på 6,1 prosent. De «svake» tallene kan tyde på landets oljetørste vil vokse mindre i fremtiden. Reuters peker samtidig på at landets raffinerier økte gjennomstrømmingen med 9,4 prosent på årsbasis, og at dette tyder på etterspørselen fortsatt er sterk.

De amerikanske råoljelagrene steg med 9,3 millioner fat i forrige uke til 434,9 millioner fat, ble det klart onsdag. Ifølge Reuters-konsensus hadde markedet ventet en lagerbygging på 2,5 millioner fat

Ellers handler mye av utviklingen i oljeprisen om handelskonflikten der partene langt på vei skal ha kommet frem til en delvis avtale, som innbefatter at Kina kjøper landbruksprodukter fra USA i størrelsesorden 40-50 milliarder dollar med virkning umiddelbart, mens tolløkingen på importerte varer fra Kina verdt 250 milliarder dollar, som skulle tre i kraft fra tidligere denne uken, faller bort.