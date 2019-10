Oljeprisen faller mandag kveld. Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 0,89 prosent til 58,89 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er ned 0,91 prosent, og omsettes i skrivende stund for 53,29 dollar fatet.

Pessimisme til en handelsavtale neste måned

USA’s president Donald Trump har uttalt at han ønsker å signere en handelsavtale med Kina ved APEC møtet som finner sted i Chile neste måned, noe som har gitt forventninger om at en avtale mellom partene endelig kan sluttføres. Wilbur Ross, handelssekretær i USA har tidligere i dag vært ute med oppsiktsvekkende utsagn om at en avtale ikke trenger å ferdigstilles i løpet av neste måned.

-Det viktigste er å sikre gode vilkår, og dette har presidenten forpliktet seg til, først da kan en avtale signeres. Det sa Ross mandag ifølge Reuters.

Oppbremsing i økonomien

Uttalelsene har ført til at investorer frykter svakere økonomisk vekst, som igjen vil forårsake et overtilbud av olje, og følgelig faller oljeprisen tilbake mandag.

På tilbudssiden har Russland, verdens nest største oljeprodusent sagt at de ikke møtte det planlagte produksjonskuttet i september. OPEC bestemte forrige desember å kutte oljetilbudet med 1,2 millioner fat daglig. Forrige uke uttalte OPEC’s generalsekretær Mohammed Barkindo at ytterligere kutt kan bli bestemt når landene møtes i desember. Videre understreket han at det er av alles interesse å opprettholde et stabilt oljemarked.

Videre kunne tall fra europeiske raffinerier mandag fortelle at oljeproduksjonen for september falt fire prosent sammenlignet med forrige måned. Produksjonen nådde i september 10,45 millioner fat, det tilsvarer en nedgang på 4,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2018.