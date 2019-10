Oljeprisen stiger markant etter overraskende oljelagertall

Netto amerikansk råoljeimport falt med 873.000 fat per dag til sitt laveste, mens eksporten økte med 435.000 fat per dag til en nær rekord på 3,7 millioner fat per dag.

«Ingen så dette komme, fordi det kom på et tidspunkt da shippingratene la til en betydelig premie til fatet», sa Robert Yawger, direktør for energifutures i Mizuho ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 61,1 dollar per fat, opp 2,35 prosent for dagen.

Et fat WTI-olje omsettes for 55,91 dollar, opp 2,62 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 59,74 dollar ved børsslutt i Oslo.

Oljelagrene falt

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene falt med 1,7 millioner fat i forrige uke.

Det var ifølge TDN Direkt ventet en oppgang på 2,8 millioner fat.

Videre har det blitt kjent at bensinlagrene falt med 3,1 millioner fat mens destillatlagrene falt med 2,7 millioner fat.

Her var det ventet at bensinlagrene skulle falle med 2,2 millioner fat mens destillatlagrene skulle falle med 2,8 millioner fat.

«Den fortsatte nedgangen i produktbeholdningen sørger for en positiv rapport», sa John Kilduff, partner i Again Capital LLC i New York ifølge Reuters.