Oljeprisen tikker oppover

Etterspørselsveksten, den globale økonomien og en OPEC-avtale påvirker fremdeles oljeprisen, som stiger etter gårsdagens tall fra EIA.

Siden januar har OPEC, Russland og andre produsenter implementert en avtale om å kutte oljeproduksjonen med 1,2 millioner fat per dag frem til mars 2020 for å støtte markedet. 5. til 6. desember møtes produsentene for å gjennomgå avtalen.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 61,62 dollar per fat, opp 0,74 prosent for dagen.

Et fat WTI-olje omsettes for 56,24 dollar, opp 0,48 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 61,52 dollar ved børsslutt i Oslo.

Oljelagrene steg

Onsdagens tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene falt med 1,7 millioner fat i forrige uke.

Det var ifølge TDN Direkt ventet en oppgang på 2,8 millioner fat.

Videre har det blitt kjent at bensinlagrene falt med 3,1 millioner fat mens destillatlagrene falt med 2,7 millioner fat.

Her var det ventet at bensinlagrene skulle falle med 2,2 millioner fat mens destillatlagrene skulle falle med 2,8 millioner fat.