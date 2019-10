Billigere strøm i Nord-Norge enn i Sør-Norge

Prisforskjellene for strøm er en følge av ulik balanse mellom produksjon og forbruk i landsdelene, opplyser Ishavskraft i en pressemelding.

– Prisen for vinteren 2020 i Nord-Norge ventes rundt 40 øre/kWh, uten nettleie og avgifter, mens Sør-Norge antas å ligge et par øre over dette igjen, sier Olav Grunde Lauvdal, porteføljeforvalter i Ishavskraft.

Han har likevel en gladnyhet for alle. Det er mer vann i den norske fjellheimen enn i fjor. Det gjør at kraftprisen er bedre rustet for å tåle kuldeperioder, men strømprisene er fortsatt styrt av været og vil variere.

De siste årene har Nord-Norge i snitt ligget 1,5 øre/kWh under resten av Norge.