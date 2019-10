Oljeprisen faller mandag kveld. Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 0,63 prosent til drøye 61,63 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er ned 1,41 prosent, og omsettes i skrivende stund for 55,86 dollar fatet.

Svakt fra kinesiske industriselskaper

Fallet skyldes i hovedsak at kinesiske industriselskaper har rapportert om lavere profitt for andre måned på rad. Den svake inntjeningen er et bevis på at kinesisk økonomi stadig tynges av den pågående handelskrigen, men situasjonen kan endres ganske snart skal en tro USA’s president Donald Trump.

Trump skal ifølge Reuters ha sagt følgende til reportere:

-Vi ser ut til å være foran skjema hva gjelder å signere en betydelig andel av en handelssamtale, vi kaller den fase en, men det er en betydelig andel.

Nyheten har gitt ny optimisme til investorer som i over et år har oppholdt seg i kryssilden mellom verdens to største økonomier. Samtidig har analytikere uttalt seg om at en avtale vil gi betydelig støtte til oljeetterspørsel.

USA troner nå øverst

Videre har amerikansk oljeproduksjon nådd rekorder på over 12 millioner daglige fat takket være storskala utvinning fra oljefeltet Permian basin i Texas. Dette har resultert i at USA nå er verdens største oljeprodusent foran Saudi Arabia og Russland.

OPEC og allierte har siden Januar jobbet mot å kutte oljeproduksjonen med 1,2 millioner daglige fat. Pakten utløper i mars 2020, men organisasjonen skal i desember møtes for å diskutere videre tilbudspolicy.