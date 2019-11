Milliardkontrakt på verdens største havvindprosjekt

– Det er i første omgang bygging av to omformerplattformer, med en opsjon på en tredje, sier konsernsjef Mads Andersen til Finansavisen.

Partene er enige om ikke å offentliggjøre kontraktsverdi, men etter det Finansavisen erfarer kan den være opp mot 6 milliarder kroner.

Selv opplyser Aibel at dette er en «major» kontrakt, som er betegnelsen for alle kontrakter over 2,5 milliarder kroner.

– Plattformdekkene skal bygges på Aibels verft i Thailand og transporteres så til Haugesund for ferdigstillelse, sier Andersen, og legger til at det derfor er en full Aibel-utbygging.

Historisk i Storbritannia

Og med en samlet installert kapasitet på 3,6 GW, som tilsvarer strømforbruket til omtrent 4,5 millioner britiske hjem, blir dette verdens største bunnfaste havvindutbygging.

BRITISK SOKKEL: Dogger Bank-området ligger 130 kilometer øst for Storbritannia. Foto: Equinor

Konsernsjefen forteller at hensikten med plattformene er å samle strømmen fra alle vindmøllene for å sende strømmen tilbake til land med minst mulig tap av energi.

– Vi skal bygge to gigantiske trafostasjoner som sender høyspent likestrøm tilbake til land, sier Andersen.

Dette er første gang i Storbritannias historie at man vil sende strømmen som høyspent likestrøm (HVDC).

Erfaring med havvind

Høyspentprosjektet vil gjøres i tett samarbeid med det svenske konsernet ABB, et samarbeid som startet allerede i 2011, under utbyggingen av en stor havvindpark i Tyskland.

– Vi vant da en kontrakt for design og byggingen av plattformen «DolWin Beta». Siden den gang har vi hatt et nært forhold til ABB, sier Andersen.

Av teamet som jobbet med «DolWin Beta» er det fremdeles mange av de samme som nå skal arbeide med Dogger Bank-prosjektet, noe Andersen mener er viktig.

– Siden dere har gjort det før, vil marginene kunne økes?

– Vi har lært mye i gjennomføringen av den første plattformen, så det er nok ikke usannsynlig. Men svaret kommer ikke før om fire til fem år, når plattformen er levert, sier Andersen.

I VINDEN: Gigantiske vindmøller vil generere nok strøm til 4,5 millioner britiske husstander. Foto: Equinor

Dogger Bank

Britiske myndigheter kunngjorde den 20. september at et joint venture med Equinor og SSE Renewables skal bygge ut verdens største havvindpark på området Dogger Bank.

Investeringene i prosjektet er anslått til omtrent 100 milliarder kroner, hvor Aibel nå som den første norske aktøren får en bit av kaken.

Dogger Bank ligger i den britiske delen av Nordsjøen, på østkysten av England, rundt 130 kilometer fra land og på høyde med Yorkshire.