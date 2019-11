Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene økte med 5,7 millioner fat i forrige uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 0,1 millioner fat.

Videre har det blitt kjent at bensinlagrene falt med tre millioner fat mens destillatlagrene falt med en millioner fat.

Her var det ventet at bensinlagrene skulle falle med to millioner fat og at destillatlagrene skulle falle med 2,3 millioner fat.