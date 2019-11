Oljeprisen faller

Onsdag kunngjorde Federal Reserve at de kutter renten med 0,25 prosentpoeng til intervallet 1,5 til 1,75 prosent. Dette rentekuttet kan styrke oljeprisen, ved at økonomien blir bedre, som fører til mer etterspørsel etter olje.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 60,12 dollar per fat, ned 2,39 prosent for dagen.

Et fat WTI-olje omsettes for 55,02 dollar, ned 0,94 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 60,85 dollar ved børsslutt i Oslo.

Oljelagrene overrasker

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene økte med 5,7 millioner fat i forrige uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 0,1 millioner fat.

Videre har det blitt kjent at bensinlagrene falt med tre millioner fat, mens destillatlagrene falt med én million fat.

Her var det ventet at bensinlagrene skulle falle med to millioner fat og at destillatlagrene skulle falle med 2,3 millioner fat.