Kværner tegner milliardkontrakt med Equinor

Det skriver Kværner i en børsmelding torsdag morgen.

Kværner skal levere elleve flytende betongskrog for turbiner for offshore vindkraft, samt marine driftstjenester for prosjektet Hywind Tampen.

Equinor tildeler torsdag kontrakter totalt verdt 3,3 milliarder kroner av vindparken Hywind Tampen. De fire andre kontraktene går til Siemens Gamesa Renewable Energy AS, JDR Cable System Ltd og Subsea 7 AS.



DOF Subsea skal samarbeide med Kværner om levering for marin virksomhet.

Verdens største

Ifølge meldingen blir det verdens største flytende havvindpark. Den skal installeres vest for Bergen og vil levere elektrisk kraft til olje- og gassplattformene Gullfaks A, B, C og Snorre A og B.

– Hywind Tampen-prosjektet baner vei for flere vindkraftparker både i Norge og internasjonalt. Dagens nye kontrakt er et veldig viktig skritt i Kværners strategi om å vokse innen fornybar virksomhet, i tillegg til vår eksisterende virksomhet innen olje og gass, sier Karl-Petter Løken, Kværners konsernsjef.

– Viktig milepæl

Arbeidet starter umiddelbart og skal ferdigstilles høsten 2022. Prosjektet vil gi rundt 800 årsverk, deriblant 250 Kværner-ansatte.

– Det var en viktig milepæl for oss da vi våren 2019 ble bedt om å delta i tidligfase-prosjektering for Hywind Tampen, og dermed bidra til å utvikle løsningen som vi nå skal begynne å bygge, fortsetter Løken.



Kontrakten signeres på Equinors kontorer på Fornebu klokken 10.00 torsdag.