Færre rigger i drift i Nord-Amerika

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viser at det per dags dato er 964 rigger i drift. Det er 13 færre enn for en uke siden, og 301 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

I USA falt antallet aktive oljerigger med fem til 691, mens antallet aktive gassrigger falt med tre til 130. I Canada falt antallet aktive oljerigger med ni til 93, mens antallet aktive gassrigger økte med fire til 49.

I Mexicogulfen økte antallet aktive rigger med én til 21.

Riggtellingen blir sett på som en tidlig indikator på fremtidig oljeproduksjon.

I skrivende stund er Brent-oljen opp 2,47 prosent til 61,09 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 2,62 prosent til 55,60 dollar per fat.

Oljeprisene har fredag fått drahjelp av fornyet håp om en handelsavtale mellom USA og Kina. De to landene skal ha kommet fram til enighet om prinsippene i en ny handelsavtale, ifølge Reuters.

Utviklingen ble også støttet av sterke arbeidsmarkedstall fra USA. Det ble skapt 128.000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren i USA i oktober. Det var langt over forventningen på 75.000 nye jobber.

Tidligere denne uken ble prisene tynget av amerikanske oljelagre som steg mer enn ventet. Lagrene økte forrige uke med 5,7 millioner fat, mot en ventet nedgang på 0,1 millioner fat.