Forsker: Utslipp fra Johan Sverdrup-feltet tilsvarer 21 år med norske klimagasser

ELEKTRISK: Passasjerer reflekterer i vinduet på et helikopter på vei til Johan Sverdrup feltet før den offisielle åpningen av strømforsyningen til Johan Sverdrup fra land. Strøm fra land skal drive feltet i Nordsjøen i mer enn 50 år framover, og det gjør at Johan Sverdrup blir et av feltene med lavest klimautslipp i verden, ifølge Equinor. Foto: NTB Scanpix